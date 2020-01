Lupta acerba in Liga a IV-a de fotbal pentru desemnarea campioanei judetene. Sportul Simleu si Rapid Jibou au cele mai mari sanse sa devina castigatoarea campionatului in judetul Salaj si sa se alature formatiei SCM Zalau, reprezentanta judetului in esalonul trei. Recent, Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat regulamentul privind organizarea jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a III-a, acestea urmand sa se desfasoare in dubla mansa. FRF va organiza in luna februarie si tragerea la sorti a partidelor de baraj, prima mansa urmand sa se…