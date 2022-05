Campioana mondială de la Kempo are program de fitness înregistrat la OSIM! Alina Pascu Boroș, multipla campioana mondiala, este antrenoare de fitness, iar exercițiile ei fac parte din programul tuturor salilor de intreținere din București. La 8 ani a descoperit pentru prima data Kempo și pana la 32 de ani l-a practicat la cel mai inalt nivel. Alina a dus pasiunea pentru Kempo și la sala de fitness, acolo unde este antrenoare de 14 ani. Are o invenție brevetata la OSIM. „Am o marca inregistrata la OSIM inca din 2011, care se numește Kempo Kik. Este o clasa derivata din sportul de lupta pe care eu il practic și este o clasa integrata in programul de fitness al salilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

