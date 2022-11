Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins divizionara secunda CSC Dumbravița, scor 4-1, intr-un meci din grupa C a Cupei Romaniei. Partida s-a jucat in Giulești, casa alb-vișiniilor, deși Dumbravița a fost, pe hartie, gazda.

- CSC Dumbravița ar fi trebuit sa primeasca penalty in minutul 50 al meciului din grupele Cupei Romaniei cu Rapid. In acel moment, scorul era 1-1. La doua minute distanța, giuleștenii au mai punctat o data și au intrat in avantaj. Divizionara secunda din Timiș s-a descurcat excelent in prima parte a meciului…

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul Farului, a avut o criza de nervi in minutul 35 al partidei cu CSM Alexandria, din Cupa Romaniei, imediat dupa golul de 1-1 marcat de Mihai Stancu. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 2-2. In celelalte partide din Grupa C se vor intalni CSC Dumbravița - Rapid (18…

- Noul format, destul de alambicat, al competitiei K.O. aduce bucuri microbistilor din Timis. Singura echipa banateana calificata in grupele noului format al Cupei Romaniei – CSC Dumbravita – „a prins” adversare atractive pe teren propriu. Rapid si CFR Cluj, ambele echipe cu pretentii la titlul SuperLigii,…

- CS Minaur a reușit sa ajunga, cu emoții mari, in faza grupelor Cupei Romaniei la fotbal, iar azi, vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano. Potrivit Federației Romane de Fotbal, in faza grupelor participa 24 echipe (16 echipe calificate…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Cupei Romaniei Betano. Prima runda va avea loc incepand cu data de 19 octombrie, iar Dumbravita are o grupa infernala, in care a picat cu campioana CFR Cluj, cu liderele din Liga 1, Rapid si Farul, cu U Cluj, dar si cu CSM Alexandria. Cele…

- La Casa Fotbalului s-a desfașurat tragerea la sorți a fazei grupelor Cupei Romaniei Betano. Componența acestora este urmatoarea: Grupa A: FC Voluntari, Sepsi, FC U Craiova, Petrolul, Dinamo și Unirea Slobozia Grupa B: FCSB, FC Botoșani, CS Mioveni, UTA, Oțelul Galați și Gloria Buzau Grupa C: Farul,…

- Marți a inceput turul 3 al Cupei Romaniei, faza in care intra in competiție echipele din Liga 2. Cu o singura excepție, echipele din Liga 2 care au evoluat marți au reușit sa treaca mai departe, fiind vorba despre Ripensia Timișoara, CSC Dumbravița, CSM Slatina și Chiajna, ultima avand nevoie de lovituri…