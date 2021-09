Campari se bazează pe cea mai bine vândută băutură a sa, Aperol, şi nu se teme de concurenţă – directorul general Intr-un interviu acordat Reuters la deschiderea primului bar emblematic pentru Aperol din Venetia, directorul general al Campari, Bob Kunze-Concewitz, a declarat ca grupul este increzator ca aperitivul sau portocaliu va putea continua sa creasca cu un ritm de doua cifre de-a lungul anilor si sa atraga noi clienti printre bautorii de bere. Kunze-Concewitz a mai spus ca strategia grupului este in continuare sa se extinda prin achizitii si ca pe termen mediu si lung grupul isi propune sa obtina tranzactii mari. Campari a cumparat Aperol in 2003, cand aperitivul era baut doar in regiunea Veneto din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

