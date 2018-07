Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de partener al proiectului: „START SMART – STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL IN RANDUL TINERILOR DIN REGIUNEA DE VEST” anunța inceperea sesiunilor de informare cu privire la programul de formare antreprenoriala. Prin intermediului proiectului,…

- Avand in vedere interesul crescut al agenților economici și la solicitarea acestora, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua sesiune de instruire in domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal. Acesta va avea loc in perioada 19 – 21 iunie 2018, la Centrul Regional de…

- In perioada 8 – 10 iunie 2018, Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara, sub egida Ministerului Cercetarii și Inovarii, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Consiliului Judetean Timis și Primaria Municipiului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza o noua sesiune a cursului: INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (SSM) Cod COR:325723 Perioada in care se organizeaza este 25 iunie – 13 iulie 2018 si se va desfasura la…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a organizat un seminar-dezbatere cu tema: Obligațiile agenților economici in conformitate cu legislația in vigoare. Seminarul a fost susținut de reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, organizeaza in data de 22 mai 2018, cu incepere de la ora 1000, in Sala C.E.D.O. a sediului CCIAT din Piața Victoriei nr.3, seminarul-dezbatere cu tema: Obligațiile agenților economici in conformitate…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale organizeaza in data de 8 mai 2018, cu incepere de la ora 1000, in Sala C.E.D.O. a sediului CCIAT din P-ța Victoriei nr.3, et. I, conferinta cu tema: “Programul National de Dezvoltare Rurala.…

- In cadrul Proiectului START SMART – “Stimularea spiritului antreprenorial in randul tinerilor din Regiunea Vest”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și derulat de Universitatea de Vest Timișoara, leader de proiect și Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, partener,…