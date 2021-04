Primaria și Centrul Cultural Mioveni organizeaza campania umanitara ,,Venim in casa ta de Paște”. Cei interesati sunt asteptati la Centrul Cultural Mioveni, Corp B (sediul de langa Poliția Locala), de luni pana joi, in intervalul orar 9.00-16.00, iar vineri intre orele 9.00 – 14.00, cu produse alimentare neperisabile și rechizite școlare. Campania se deruleaza in perioada 5 – 23 aprilie 2021, ajutoarele urmand a fi distribuite, in pragul Sarbatorilor Pascale, unor familii nevoiase aflate in evidenta Direcției de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Mioveni. Informații suplimentare la…