- Femeile intre 24 si 64 de ani, cu domiciliul in judetul Ilfov, pot beneficia de consultatii ginecologice gratuite la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Buftea, in cadrul unui proiect implementat de aceasta institutie si Consiliul Judetean (CJ), in vederea depistarii cancerului de col uterin, potrivit…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov, in parteneriat cu organizația Animal Society, continua, zilele acestea, in comuna Periș, campania de sterilizare gratuita a cainilor și pisicilor de rasa comuna. Peste 1.000 de animale au fost sterilizate pana acum in cadrul proiectului „E gratis sa faci bine”, care a…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei, in care a facut apel la solidaritate, mai ales in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina și al crizei umanitare generate de acesta. „Guvernul Romaniei se alatura francofonilor din intreaga…

- Proiectul privind mobilizarea cetațenilor in starea de criza pe care Guvernul vrea sa o adopte cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare, va fi votat in Parlament chiar in cursul aceleiași saptamani, a anunțat președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu. El a mai confirmat ca proiectul, care modifica…

- Guvernul a pregatit un proiect de lege privind introducerea starii de criza in Romania, ce urmeaza sa fie adoptat și transmis spre aprobare Parlamentului, dupa cum au precizat surse politice. Proiectul aflat pe masa Executivului modifica mai multe legi in vigoare, inclusiv Statutul cadrelor militare…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat joi, in Parlamentul britanic, noile sancțiuni impuse impotriva Rusiei in urma invaziei din Ucraina. Printre acestea se numara interzicerea in Marea Britanie a companiei aeriene ruse Aeroflot, inghețarea activelor bancii VTB și a altor 100 de entitați…

- Ministerul Transporturilor anunța ca incepand din 15 februarie, locuitorii Capitalei și ai județului Ilfov vor putea folosi un singur bilet sau abonament metropolitan nu doar pentru liniile de suprafața și metrou, cum se intampla in prezent, ci și pentru linia feroviara Gara de Nord – Aeroport Otopeni. …

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov le asigura transport gratuit batranilor din județ care au nevoie sa ajunga la medic și nu au aceasta posibilitate, incepand de marți, 1 februarie 2021, in cadrul unui proiect unic in țara, dedicat seniorilor – “Sanatatea are prioritate in Ilfov”. “Mulți batrani amana vizita…