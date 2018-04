Campania pentru mediu șocantă lansată pe Instagram. Locuri UIMITOARE, prea târziu să fie salvate Organizatia a platit utilizatori de Instagram cu foarte multi urmaritori ca sa mearga in locuri care erau odinioara colturi de rai. Influencerii au postat fotografii cu peisaje de o frumusete uimitoare, iar fanii au reactionat imediat. Au vrut sa stie unde sunt facute fotografiile, ca sa mearga si ei. Doar ca era o pacaleala, acum aceste locuri nu mai au nimic atragator, iar bloggerii au revenit spunand adevarul si aratand fotografii din prezent - munti distrusi pentru minerit, corali morti, plaje si lacuri inundate de gunoaie. Campania are ca scop sa ii indemne pe oameni sa se gandeasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

