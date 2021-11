Stiri pe aceeasi tema

- Iasi: Colegiul National „Mihai Eminescu”, la ceas de sarbatoare. Scoala de la Palat – Scoala de fete „Oltea Doamna”, noiembrie 1908 – noiembrie 2021. prof.dr Gabriela Sandulescu, director si prof. Lacramioara Iordachescu au stat de vorba cu noi in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/8-nov-coegiul-eminescu.mp3

- Oportunitati de calatorie si munca pentru studenti, programul Work and Travel, coordonate si provocari. Cristin Murafa, coordonator program, ne-a oferit cateva ponturi in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/9-si-10-murafa.mp3

- De interes general: Importanta educatiei timpurii in gradinitele de stat sau private. Evelina Necula, antreprenor educational, in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/8-oct-evelina-gradinita-2-0.mp3 Detalii despre proiectul Gradinita 2.0

- 29 septembrie 2021 – Ziua Mondiala de Constientizare a Risipei Alimentare. In aceasta zi, Chef Ovidiu Dobinciuc, fondator „La Soldat” a stat de vorba cu noi in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/9-1-la-soldat.mp3

- Falimentul iminent al City Insurance, cea mai mare firma de asigurari, era previzibil pentru toata piața, așa ca și responsabilii de la ASF ar fi trebuit sa acționeze intr-un fel, nu sa taca și sa aștepte, sunt acuzațiile patronatelor din tramnsporturi. „Am transmis semnale de alarma, am cerut ajutorul…

- Festivalul de Teatru „PostPrezent”, 3-12 sept 2021 la Teatrul Tineretului Piatra Neamt. Raluca Naclad, responsabil comunicare la Teatrul Tineretului, ne-a oferit mai multe informatii despre eveniment in matinalul de la Radio Romania Iasi. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/7-sept-piatra-teatru.mp3…

- Dupa o misiune care a durat 10 zile, timp in care au ținut piept incendiilor din regiunile Vilia și Megara din Grecia, pompierii salvatori plecați in sprijinul omologilor eleni, au revenit in țara. Capitanul Alin Galeata, de la ISU Bucovina – Suceava, a stat de vorba cu noi in matinalul de la Radio…

- Au inceput inscrierile la Festivalul „Viata in Pasi de Dans”, editia a II-a, Iasi. Pe 9 octombrie 2021 sunteti asteptati la „Iasi Dance Fest”, 10 octombrie 2021 continua cu „Cupa Iasului” care este un concurs de dans sportiv, 20 noiembrie 2021 – Teatrul Luceafarul gazduieste „International Dance Fusion”,…