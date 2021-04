Campania de vaccinare din UE: 100 de milioane de doze administrate

ERA DE ASTEPTAT- Petrova va fi carantinata zonal

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a anuntat ca se asteapta de la Bucuresti decizia de carantinare zonala a localitatii Petrova. Dragos HOJDA