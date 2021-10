Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre FCSB și Dinamo. scor 6-0, a fost primul care a intrat in proiectul „Umple golul din viața ta”, care presupune ca jucatorii echipelor din Liga 1 sa le prezinte fanilor inaintea partidelor caini care pot fi dați pentru adopție. La „Derby de Romania”, jucatorii lui Dinamo au aparut insoțiți…

- Pentru a facilita adopția cainilor fara stapani, Consiliul Judetean Ilfov a adoptat un protocol de cooperare cu Liga Profesionista de Fotbal. Parteneriatul are numele ,,Umple golul din viata ta”. Ce presupune acest parteneriat? Consiliul Judetean Ilfov va duce la meciurile din Liga 1 caini adoptabili…

- Primaria Timișoara pregatește organizarea primului targ din campania pentru adopția cainilor aflați in adapostul public. Acesta are loc sambata, 21 august, in zona Flora, intre orele 10-14. Timișorenii sunt invitați sa se implice in soluționarea problemei cainilor fara stapan. Primaria Timișoara lanseaza…

- Pentru controlul populației canine fara stapan și promovarea creșterii responsabile a animalelor de companie, in Timișoara au fost organizate o serie de acțiuni de sterilizare, in urma carora cainii fara stapan din adapostul public au fost sterilizați in proporție de 90%. Pentru cainii care au stapan,…