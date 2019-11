Stiri pe aceeasi tema

- Paznicul unei institutii de stat din Iasi a fost amendat de un politist local pentru ca a tipat prea tare dupa ajutor, dupa ce hotii au intrat in cladirea pe care o supraveghea. Intamplarea s-a petrecut in incinta Palatului Braunstein, o cladire de patrimoniu din centrul Iasiului aflata acum in proces…

- Ce se intampla atunci cand personajele din povești dispar in Valea Uitarii? Iar jocurile video pun stapanire pe lumea copiilor? Primaria Municipiului București, prin Teatrul Ion Creanga, invita tinerii...

- "Am studiat doar capitolul pe munca, acum se analizeaza si celelalte capitole. Foarte mult din acest program este plagiat dupa programele de dezvoltare ale unor directori de companii de stat, care pana acum erau numiti incompetenti. Este absolut ingrozitor, isi bat joc de toata munca noastra din…

- SI VIORICA SI IOHANNIS PLEACA IN SUA „Pentru ca tot spuneați ca aceasta lupta va fi o lupta incorecta, o lupta in care știrile false vor ocupa un loc de frunte, nici nu s-a vorbit bine de aceasta vizita pentru ca s-a spus ca mergem pentru poze, pentru cine știe ce alte considerente. Nu, merg sa imi…

- Totul s-a petrecut in urma cu cateva luni, dar informațiile au ieșit la iveala abia azi. Incidentul s-a petrecut in Europa, cand avioane de lupta F-15 americane au fost la un pas de a spulbera parașutiști. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE CUM AVIOANELE AMERICANE DE LUPTA AU FOST LA UN PAS…

- Monica Anghel a obținut dimensiuni de invidiat, dupa ce a topit peste 30 kilograme și a reușit sa se mențina in timp. Pentru ca o serie de firme producatoare de pastile de slabit au inceput sa-i foloseasca abuziv imaginea, cantareața vrea sa scrie o carte despre dieta ei, din care sa reiasa clar ca…

- Bogdan Mocanu, cunoscutul concurent de la „Puterea dragostei”, show-ul fenomen de la Kanal D prezentat de Andreea Mantea, a ajuns de urgența la spital unde a suferit o intervenție chirurgicala. Medicii de la clinica din Turcia l-au asigurat ca se va recupera in doua saptamani. Ce a pațit concurentul…