Camion cu lemne, confiscat în Parâng Un autocamion incarcat cu peste 23 metri cubi material lemnos taiat ilegal a fost ridicat in vederea confiscarii de jandarmii montani. In data de 28 noiembrie 2020, in jurul orei 18.00, jandarmii montani din cadrul Postului Parang, au depistat pe drumul forestier Voievodu, din munții Șureanu, trei persoane, domiciliate in orașele Petrila și Uricani, care transportau cu un autocamion material lemnos, de esența molid. „In urma verificarilor efectuate, jandarmii montani au constatat ca transportul materialului lemnos se efectua ilegal, conducatorul autocamionului neputand prezenta… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

