Stiri pe aceeasi tema

- ADMITERE MEDICINA 2018. Aproape 3.000 de candidati s-au inscris pentru concursul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Carol Davila" din Bucuresti, care va avea loc pe 25 iulie, potrivit unui comunicat de presa al acestei institutii de invatamant transmis miercuri."Pentru…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara Cluj-Napoca decerneaza in data de 20 iulie 2018, cu incepere de la ora 10.00, in Amfiteatrul Roșu din incinta Bibliotecii Universitare, titlul de Doctor Honoris Causa profesorului doctor inginer Sorin Mihai Cimpeanu, rector al USAMV București.…

- ADMITERE FACULTATE 2018. In acest an, pe langa cifra de scolarizare care inglobeaza si locurile pentru rromi, univeristatile au repartizate, in plus, locuri pentru tinerii care au absolvit un liceu in mediul rural, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei si chiar pentru absolventii care…

- In acest an, pe langa cifra de școlarizare care inglobeaza și locurile pentru rromi, univeristațile au repartizate, in plus, locuri pentru tinerii care au absolvit un liceu in mediul rural, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei și chiar pentru absolvenții care vor sa urmeze o cariera…

- Miercuri, 6 iunie, ora 12. 00, in Aula Mihai I al Romaniei, va avea loc ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Mihai Coman (Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Universitatea din Bucuresti), la propunerea ...

- ♦ Din 1997 incoace, in Romania exista un flux mai mare de oameni care se muta de la orase la sate decat invers ♦ Doar judetele care au cate un oras mare, cu cate peste 200.000 de locuitori, reusesc sa atraga populatie din sate in mediul urban. Aproape 121.000 de romani s-au…

- Fosilele unui mamifer preistoric, contemporan acum aproape 70 de milioane de ani cu dinozaurii pitici din Transilvania, au fost descoperite in Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului (GDTH) de o echipa internationala de cercetatori, condusa de dr. Zoltan Csiki-Sava, de la Facultatea de Geologie si Geofizica…

- Peste 100 de reprezentanti ai mediului academic si cercetatori din tara si strainatate vor veni in perioada 17 – 18 mai la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi pentru a lua parte la cea mai mare conferinta internationala de informatica economica din Romania. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES,…