Stiri pe aceeasi tema

- 208 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 din aproape 23 de mii de teste. In ultimele 24 de ore au fost raportate de catre INSP 3 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus din Iași, Maramureș și Timiș. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu…

- Cu ocazia celebrarii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Spania, Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman de la Madrid, Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea…

- Cu ocazia celebrarii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Spania, Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman de la Madrid, Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea…

- Expozitia "Maramures: traditii si povesti", structurata in doua sectiuni, una fotografica si una etnografica, si care infatiseaza un univers rural autentic, fermecator prin simplitatea si traditiile lui, va putea fi vizitata, in perioada 5 iulie - 5 august, la sediul Institutului Cultural Roman de…

- Cu prilejul Zilei Universale a Iei, Muzeul Județean Buzau organizeaza joi, 24 iunie, intre orele 12.00 și 14.00, un atelier de cusut motive tradiționale, la sediul Muzeului de Etnografie „Vergu-Manaila”. „Pentru a celebra ia romaneasca, vom oferi tuturor doamnelor și domnișoarelor care poarta ie, in…

- In weekendul 25-27 iunie, la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara – Muzeul Satului din Baia Mare se desfasoara evenimentul MandrIE maramureșeana. Ediția din acest an este despre magIE, despre trei zile in care veți trai cele mai frumoase clipe construite in jurul tradițiilor și frumoaselor…

- Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, și Gabriel Ștețco, consilier județean, au oferit Institutului Cultural Roman din Madrid o expoziție fotografica – “Maramureș: tradiții și povești”, realizata de Centrul Creației Populare, in care sunt prezentate bisericile de lemn din Maramureș,…

- Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, și Gabriel Ștețco, consilier județean, au oferit Institutului Cultural Roman din Madrid o expoziție fotografica – “Maramureș: tradiții și povești”, realizata de Centrul Creației Populare, in care sunt prezentate bisericile de lemn din Maramureș,…