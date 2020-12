Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Nicu Stefanuta a cerut, luni, ajutorul comisarului european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, pentru sprijinirea pacientilor COVID-19 din Sibiu, judetul cu cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 din Romania, de 8,32 la mia de locuitori, potrivit raportarii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri, ca exista o transmitere comunitara accentuata, in ziua cand s-a depasit cifra de 8.000 de cazuri de Covid-19, precizand ca sunt 25 de judete cu peste 100 de cazuri pe zi, 11 judete cu un indice peste 3 si trei judete cu indicele peste 5. “Avem focare…

- Raed Arafat spune ca se asteapta ca numarul de pacienți care intra zilnic la terapie intensiva sa ajunga la 100. Prin urmare, seful DSU avertizeaza ca sistemul de sanatate clasic trebuie sa se adapteze la masurile solicitate de medicina dezastrelor. "Noi nu mai vorbim de epidemiologie, incet-incet…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca... The post Bilant negru: 4.026 de noi infectari, 75 de morti! Nelu Tataru anunța dezastrul pentru urmatoarele zile appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Sanatatii a anuntat, joi, ca numarul paturilor de Terapie Intensiva pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19 va fi suplimentat in perioada urmatoare. "10% din paturile de Terapie Intensiva, 15% dintre celelalte locuri vor fi alocate pentru bolnavii COVID-19", a anuntat Tataru,…

- Toate spitalele din Romania trebuie sa se pregateasca sa primeasca pacienți cu COVID-19, a declarat joi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El a spus ca toate unitațile medicale trebuie sa aloce 10% din paturile de terapie intensiva și 15% din celelalte locuri pentru bolnavii infectați cu coronavirus.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca "din calculul incidenței cazurilor COVID vor fi scoase focarele", aceasta fiind explicația pentru care astazi, in buletinul zilnic de coronavirus al autoritaților, a fost scoasa rata de infectare."Incidența este la Grupul de Comunicare Strategica, noi…

- ​Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca depinde de români daca va fi nevoie sau nu de o noua perioada de carantina.Alte 1.059 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate marți în România, bilanțul ajungând la 114.648, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare…