Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca autoritatile administratiei publice locale sunt obligate ca pe sectoarele de drumuri publice care traverseaza localitatile rurale sa intretina santurile, rigolele, podetele, plantatiile, trotuarele, caile

- Cand aproape tot județul e sub zapezi, comuna Nimigea este sub ape. De vina pentru o parte din zonele inundate ar fi șanturile necurațate. Responsabilitatea este pasata de la unii la alții. Județul nostru se afla sub cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Cu toate acestea, comuna Nimigea se…

- Un proiect de lege depus la Senat urmarește sa extinda interdicțiile aplicate tigarilor clasice privind utilizarea lor in spațiile publice și catre țigarile electronice sau cele care incalzesc tutunul. Proiectul prevede modificarea și completarea legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor…

- Ministrul sirian de Externe, Faysal Mikdad, a avertizat ca gravitatea cutremurului este exacerbata de sancțiunile occidentale care impiedica furnizarea de ajutor umanitar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Nota de adoptare tacita a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 21 decembrie, a fost citita in plen de presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, care a condus sedinta de luni a plenului.Propunea legislativa prevede interzicerea fumatului in mai multe…

- Departamentul de Control al Finantarii Partidelor Politice si a Campaniilor Electorale din cadrul Autoritatii Electorale Permanente a publicat lista cu sanctiunile aplicate formatiunilor politice in anul 2022 Controlul a vizat legalitatea veniturilor si cheltuielilor Autoritatea Electorala Permanenta…

- „Nu trebuie sa inteleaga cineva ca se vor introduce restrictii si obligativitati. Este vorba despre masurile care se iau la nivelul unitatilor sanitare pentru limitarea vizitelor, in spital in perioada cat va evolua aceasta stare de epidemie, pe de o parte.Pe de alta parte, se intensifica masurile legate…