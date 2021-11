Camelia Mitoșeru a facut primele declarații dupa ce in urma cu o saptamana a fost gasita in stare grava in propria locuința . Mihai, fiul ei, s-a ingrijorat cel mai tare pentru sanatatea ei. Dupa mai multe zile petrecute in spital, aceasta anunța ca se simte foarte bine. A fost internata 4 zile, timp in care fiul sau nu a putut deloc sa o viziteze. Intoarsa acasa, Camelia Mitoșeru a oferit primele declarații despre starea sa de sanatate și cele intamplate in ultimele zile. Aceasta a picat in bucatarie in timp ce-și prepara o cana cu ceai și și-a pierdut cunoștința pentru cateva minute. S-a trezit…