Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul coordonator al lotului de canoe, Florin Popescu, a declarat, marti seara, la revenirea din Italia, ca intoarcerea in Romania cu o luna mai devreme decat era prevazut cantonamentul s-a datorat fricii de a nu ramane izolati in Peninsula, in urma masurilor de carantina instituite din cauza…

- CARANSEBEȘ – Șase persoane s-au prezentat astazi la Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș pentru a fi evaluate in cazul unei eventuale contaminari cu coronavirus, mai ales ca veneau din zone apropiate de cele 11 focare din Italia! Trei dintre acestea au fost deja trimise acasa, la Maciova, unde se…

- Un barbat de 30 ani din Salaj, ce a venit in tara din Italia, in noaptea de luni spre marti, s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, dupa ce a mintit granicerii privind localitatea din care venea.Potrivit precizarilor…

- Laurette a sosit in Romania, dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in Italia. Vedeta a povestit despre panica instalata pe aeroporturi din cauza virusului. Dupa cateva ore de zbor, mulatra a ajuns in Romania. Pe aeroport a acordat un scurt interviu pentru Antena Stars, despre drama pe care a trait-o…

- 45 de elevi din Alba Iulia și cei patru profesori care i-au insoțit in Italia, au ajuns in noaptea de duminica spre luni acasa. Ei au fost intampinați de medicii Direcției de Sanatate Publica, care au decis sa ii tina in carantina la domiciliu timp de doua saptamani.

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…

- Un numar de 12 muncitori chinezi care lucreaza la o fabrica din Parscov, județul Buzau, au fost izolați la domiciliu timp de doua saptamani la intoarcerea in Romania, autoritațile anunțand ca niciunul nu are simptome de infecție cu coronavirus, transmite corespondentul MEDIAFAX.Denisa Irimia,…

- Oamenii care salveraza vieti pe munte au fost sarbatoriti luni, 16 decembrie, la Alba Iulia, in cadrul unui eveniment care a marcat 50 de ani de activitate in domeniul salvarii montane in Romania.