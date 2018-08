Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a intrat in coliziune cu un autoturism, intr o intersectie mare din municipiul Constanta, pe motivul neacordarii prioritatii de trecere, de catre conducatorul autovehiculului.Oficial, de la IPJ Constanta:Astazi, ora 12.30, in municipiul Constanta, un barbat, de 69 ani, a condus un autoturism…

- Un barbat din judetul Iasi a primit o condamnare la inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat pentru o fapta rarisima. Gabriel Vinachi a fost gasit vinovat de tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce s-a fotografiat urinand pe o masina a Politiie, dupa care a postat imaginea pe Facebook.

- Sambata seara o patrula din cadrul Poliției comunale Șcheia, a oprit pentru control pe strada Humorului, din localitate, autoturismul condus de o femeie de 28 de ani, din localitate. Intrucat emana halena alcoolica, conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l…

- Concluziile preliminare ale anchetatorilor cu privire la cauzele accidentului de circulatie din noaptea de luni spre marti, din localitatea Chicerea (judetul Iasi), sunt ca Teodor Andrei Toader, fiul actualului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, ar fi atipit la volan pe fondul

- „La data de 6 iunie, politistii au depistat pe o strada din municipiul Iasi un barbat in varsta de 36 de ani care avea depozitate intr-un autoturism tigarete cu timbru de acciza al Republicii Moldova. Cele 14.800 de tigarete si autoturismul au fost ridicate in vederea indisponibilizarii. De asemenea,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, La data de 7 iunie a.c., ora 15.53, un barbat, de 62 de ani, a condus un autoturism pe strada Recoltei din Constanta, dinspre strada Lebedei catre strada Timpuri Noi, unde in intersectie cu strada Dumbraveni,…

- Accidentul s-a petrecut intr-o intersecție importanta din oraș. Șoferul autoturismului a venit cu viteza din spatele autobuzului care incetinise. A urmat un impact violent iar cei doi pasageri din mașina au fost raniți. Martorii accidentului au sarit sa-i ajute pe oameni. Raniții au ieșit…