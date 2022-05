Call of Duty Modern Warfare 2 primeşte o dată de lansare şi personaje din joc sunt confirmate Activision a anuntat in aceasta saptamana data de lansare a noului joc din seria Call of Duty si anume Call of Duty Modern Warfare 2. El va debuta pe 28 octombrie 2022 si este o creatie a celor de la Infinity Ward. Task Force 141 revine, cu o echipa iconica de veterani printre care si mult iubitul capitan John Price, Simon „Ghost” Riley, John „Soap” MacTavish si Kyle „Gaz” Garrick. Vom lua contact cu un personaj nou, colonelul fortelor speciale mexicane Alejandro Vargas. Activision a dezvaluit titlul si logo-ul jocului in aprilie 2022, fara a oferi atunci prea multe detalii. Pe de alta parte la… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

