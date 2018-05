Călin Popescu Tăriceanu: Pilonul 2 de pensii nu se desfiinţează "Noi suntem sustinatori ai Pilonului 2 de pensii si nu s-a pus niciun moment problema eliminarii lui, dar PNL face campanie de strangere de semnaturi pentru ceva care nu se desfiinteaza. (...). Prin solutiile pe care le-am adoptat anul acesta si anul trecut, pot spune ca deficitul bugetului de pensii s-a diminuat la jumatate", a afirmat Tariceanu, potrivit Agerpres. El a reiterat necesitatea Pilonului 2 de pensii ca instrument care sa asigure o viata mai buna pentru cei care ajung la varsta pensionarii, precizand ca evolutia demografica a Romaniei nu este favorabila. "Prin urmare, bugetul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

