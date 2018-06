Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de persoane au participat, duminica seara, la un miting organizat de Rezistenta, Insistam, Initiativa Ro, in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii au scandat lozinci impotriva Guvernului si a PSD, precum "PSD, ciuma rosie", "Hotii, hotii", "Cuib de hoti si mafioti", "Suntem uniti,…

- Protestatarii au inceput sa se stranga in fata Guvernului inca de la ora 18.30, iar unii dintre ei au venit inclusiv cu copii, care se plimba cu bicicletele si trotinetele prin Piata. Ei sufla in vuvuzele si scandeaza "PSD, ciuma rosie" si "Hotii", avand totodata steaguri, atat tricolorul, cat si…

- Intrebata daca Klaus Iohannis va trage de timp in ceea ce priveste decizia CCR, Carmen Dan a spus ca isi doreste ca acest lucru sa nu se intample. "Si mi-as dori sa dea dovada de responsabilitate si sa procedeze in consecinta", a adaugat ministrul de Interne, potrivit news.ro. De asemenea,…

- "Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism, de populism, din care o sa iesim din ce in ce mai greu", a mai afirmat presedintele. Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei depaseste o mie. Oamenii cer demisia Guvernului…

- Anunțul de azi al președintelui Klaus Iohannis a reaprins flacara protestelor în Capitala. Sute de persoane s-au strâns din nou în Piața Victoriei și cer demisia premierului Viorica Dancila.

- Angajatii CFR au protestat in fata ministerului inca de la ora 10.00, sufland in vuvuzele si strigand „Hotii". Ei au pancarte cu mesaje precum „Nu distrugeti calea ferata", „Romanii vor vagoane moderne", „Daca nu acum, atunci cand?", „Investiti in infrastructura feroviara", „Fara investitii, calea…

- Sute de angajati ai CFR Marfa protesteaza vineri dimineata in Capitala, dupa scandari in fata Ministerului Transporturilor, ei ajungand in mars la sediul Guvernului. Sindicalistii din cadrul Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane si cei din Federatia Sindicatelor Transportatorilor…

- Un protest de amploare fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook in 12 mai in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul "Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile facute in campania electorala si critica modul de guvernare…