- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca Executivul Orban „sa nici nu indrazneasca sa vina cu asemenea gogomanie (prelungirea starii de alerta) in Parlament”. In loc a ține Romania sub alerta, Tariceanu puncteaza ca guvernanții ar trebui „sa puna cap la cap un set de recomandari de bun simț…

- Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea si Viorica Dancila, a iesit la atac dupa ce fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a vorbit intr-un interviu despre presiunile puse de fostul lider PSD Liviu Dragnea pentru modificarea codurilor penale. Brusc, si-au amintit amandoi cum Tariceanu…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc (PSD), a sesizat vineri CCR, la solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu. Cazanciuc reclama un conflict juridic intre Parlament si Parchetul General, dupa ce procurorii au deschis un dosar penal in care liderul ALDE este cercetat pentru ca a refuzat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat marti ca a fost depus in Parlament proiectul de lege priviund anularea amenzilor date in perioada starii de urgenta. Proiectul este semant de lideri ai ALDE, UDMR si Pro Romania. „Am depus, alaturi de Pro Romania si UDMR, proiectul de lege care…

- Nimic important ieri pe frontul politic. Așa cum era de așteptat, dl Iohannis a prelungit starea de urgența. Ne anunțase ca o va face inca de saptamana trecuta, surd și orb la toate semnalele care cereau o analiza mai profunda. La pachet, insa, ne-am trezit ca a batut cu pumnul in masa cum ca cei care…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține și dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis ca nu va vota in Parlament prelungirea starii de urgența in Romania pentru 30 de zile. Liderul ALDE face și o referire la exprimarea pe care a avut-o președintele in legatura cu inconștienta unor politicieni.…

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu intervine in scandalul dintre Parlament și Guvern, cerandu-le public liderilor Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta sa spuna daca vor vota prelungirea starii de urgența sau vor continua sa joace poker cu sanatatea romanilor.„Domnilor Ciolacu,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca, impreuna cu liderii PSD, UDMR si PRO Romania, a depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. "Astazi, alaturi de presedintele PSD,…