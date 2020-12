Stiri pe aceeasi tema

- Turismul a fost, in mod evident, unul dintre cele mai afectate sectoare economice in contextul pandemiei. In Prahova, impactul restricțiilor impuse in acest an s-a tradus printr-o scadere de 47% a numarului de turiști. Potrivit unei analize publicate de CCI, in perioada ianuarie – septembrie…

- Trotinetele electrice sunt o modalitate de transport din ce in ce mai populara in 2020, foarte multa lume din mediul urban optand pentru aceasta soluție de deplasare datorita costurilor reduse, a rapiditații de mișcare in orașele congestionate, sufocate de trafic. De ce sa alegi o trotineta electrica…

- Romanii sunt europenii cei mai afectati negativ de costurile cauzate de impactul poluarii aerului asupra sanatatii. Bucurestiul este la randul sau orasul european al carui locuitori au cele mai mari pierderi anuale din cauza impactului poluarii aerului - 3004 Euro pe cap de locuitor. Clujul, Timisoara…

- ​Afacerile cu motociclete nu doar ca s-au recuperat dupa primele 8 luni din acest an, dar au reșit aproape sa își dubleze volumul, arata datele transmise joi de Institutul Național de Statistica. Service-urile auto vin din urma, cu un grad de recuperare de peste 99% și de comerțul cu piese auto…

- Astazi este o zi mare pentru Liviu Varciu și Anda Calin. Cei doi și-au botezat baiețelul, iar acum vedeta face și primele declarații. Minut de minut, parinții au fost extrem de emoționați.

- Anul 2020 a fost un unul delicat pentru turism din toate punctele de vedere si chiar daca au aparut primele semne de reviriment, turismul intern se afla inca departe de potential si de nivelul anilor precedenti, sustine Dumitru Luca, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania…

- Anul 2020 a fost un unul delicat pentru turism din toate punctele de vedere si chiar daca au aparut primele semne de reviriment, turismul intern se afla inca departe de potential si de nivelul anilor precedenti, sustine Dumitru Luca, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania…

- Organizatorii turneului din capitala Italiei au fost aspru criticati pe retelele sociale pentru acest lucru, iar acum au aparut si primele reactii din lumea tenisului. Celebrul jurnalist si expert in tenis de la New York Times, Ben Rothenberg, a comentat situatia pe retelele sociale. "Extrem de hilar…