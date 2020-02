Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Alba transmite rezultatele la etapa județeana a Olimpiadei de Chimie, care s – a desfașurat sambata la Liceul de Arte“Regina Maria” din Alba Iulia. Au participat 18 de elevi din clasele VIII – XI. Etapa naționala a Olimpiadei de Chimie se va desfașura la Alba Iulia, in…

- Ziarul Unirea Calificare la faza naționala a Olimpiadei de lectura a unei eleve din cadrul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia Calificare la faza naționala a Olimpiadei de lectura a unei eleve din cadrul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia Cinci elevi…

- Cinci elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au reușit sa obțina premii și mențiuni la faza județeana a Olimpiadei de lectura – Lectura ca abilitate de viața. Dintre aceștia, eleva caporal Alexandra Ciule (clasa a XI-a) a obținut premiul I și s-a calificat astfel la faza…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba transmite rezultatele finale ale Olimpiadei de Fizica, etapa județeana, desfașurata in 15 februarie, la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia. In acest an, au participat 69 de elevi din clasele VI-XII. Faza naționala a olimpiadei se va desfașura in perioada…

- Ziarul Unirea Rezultatele la Olimpiada de fizica, etapa județeana, 2020: Elevi din Alba Iulia, Aiud și Sebeș, calificați la faza naționala Rezultatele la Olimpiada de fizica, etapa județeana, 2020: Elevi din Alba Iulia, Aiud și Sebeș, calificați la faza naționala Faza județeana a Olimpiadei de Fizica…

- Cinci elevi de la Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, din aceeasi clasa, au fost diagnosticati cu gripa la efectuarea testului rapid, care a iesit pozitiv in toate cazurile, fiind dispuse masuri de izolare a acestora de restul colegilor, informeaza Agerpres. „Sunt cinci cazuri…

- Ziarul Unirea FOTO| 95 de elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, avansați in grad pentru rezultate deosebite 95 de elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” au fost avansați in grad, inainte de termen, pentru rezultate foarte bune obținute la invațatura și…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Oana Vențel, eleva la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, pe scena spectacolului folcloric ”Cant și suflet romanesc”, la Festival de Romania, din Cealalta Capitala Ținuta, carisma și nu in ultimul rand o voce minunata care ridica oamenii de pe scaune.…