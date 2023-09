Calificare dramatică. Tricolorii s-au impus după mai bine de două ore de joc Nationala Romaniei s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Campionatului European de volei masculin – CEV EuroVolley 2023. Vineri seara, la Varna, am facut istorie. Naționala a invins Croatia cu scorul de 3-2 (25-17, 25-20, 17-25, 26-28, 15-12). Romania nu s-a mai aflat intre primele opt echipe ale continentului de 40 de ani, dupa ce in 1983 incheia pe locul 8. Tricolorii s-au impus dupa mai bine de doua ore de joc (2 h 13 min), intr-un meci in care au aratat oscilatii de forma, dar si putere de revenire. Romania a avut 2-0 la seturi, dar a fost egalata, 2-2, desi a condus cu 24-23… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

