In urma cu 83 de ani, la Chișinau, incepea sa emita Radio Basarabia, post inființat de Societatea Romana de Radiodifuziune cu scopul de a combate propaganda ruseasca, antiromaneasca din Basarabia. Intr-un amplu documentar, Rador prezinta istoria acestui post de Radio, efortul intins pe aproape zece ani pentru deschiderea sa și sfarșitul tragic, dupa ocupația sovietica. Potrivit sursei citate, dupa o existenta de circa 300 de zile, postul Radio Basarabia avea sa fie distrus de catre ocupatia rusa, iar putinii angajati aflati in interior au sfarsit sub gloantele bolsevicilor. Revenind la inceputurile…