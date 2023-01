Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor avea 15 zile libere legale in 2023, dintre care 3 vor cadea duminica, iar pentru cei din institutiile si autoritatile publice, Guvernul a mai aprobat, in ședința de miercuri, inca 3 zile in care se va face „punte”: 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august, aceste date fiind intre zilele de sarbatoare…

- In 2023, romanii vor avea 15 zile libere legale conform Codului Muncii, dintre care trei vor fi in weekend. Anul Nou, prima zi de Paste si prima zi de Rusalii vor fi duminica. Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: * 1 si 2 ianuarie – Anul Nou (duminica, luni); * 24 ianuarie – Ziua…

- NOI PUNȚI… Romanii vor avea inca trei minivacanțe, in 2023. Guvernul a decis, in ședința de miercuri, zilele libere din 2023, altele decat cele care sunt declarate sarbatori legale. Astfel, Guvernul face punte de Ziua Unirii Principatelor Romane, Ziua Copilului și Sfanta Maria, zile care sunt sarbatori…

- Guvernul urmeaza sa decida, in sedinta de astazi, 28 decembrie 2022, zilele libere din 2023, altele decat cele care sunt declarate sarbatori legale. Astfel, Executivul isi propune sa faca punte

- Romanii vor avea 15 zile libere anul viitor: 12 dintre ele sunt in timpul saptamanii, iar celelalte trei, in weekend. In plus, ar putea sa existe si alte zile libere. Vorbim despre un proiect de lege care ar putea trece de Parlament in sesiunea urmatoare. Social-democratii au vrut ca romanii sa…

- Zile libere 2023: Romanii vor avea mai multe minivacanțe de trei și patru zile. Calendarul zilelor nelucratoare pentru salariați In 2023 romanii ar putea avea 17 zile libere, cu doua zile mai multe decat in 2022. Asta doar in condițiile in care președintele va promulga legea aprobata de Parlament prin…

- In baza unei modificari a Codului Muncii, romanii ar putea beneficia de noi zile libere, chiar și platite, din 2023. Legea 283/2022 a modificat Codul Muncii din 22 Octombrie și a adus mai multe beneficii pentru romani Potrivit Legii 283/2022 care a modificat Codul Muncii din luna Octombrie a anului…

- ZILE libere 2022 - Minivacanța de Sfantul Andrei și Ziua de 1 Decembrie. Romanii bugetari au parte de o noua minivacanța la sfarșitul acestui an.La sfarșitul lunii noiembrie urmeaza o vacanța de 5 zile, incepand de miercuri - 30 noiembrie pana duminica, 4 decembrie.Minivacanța vine dupa ce Guvernul…