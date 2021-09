Calendar ortodox, vineri, 17 septembrie. Obiceiuri și tradiții de Sfânta Sofia

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi importanta pentru toți creștinii. Inalțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii este sarbatorita in fiecare an pe data de 14 septembrie. Ziua Crucii este singura sarbatoare cu post aspru și rugaciune. Iata ce nu ai voie sa faci in aceasta zi!

- Nașterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al rugaciunii lor. Tatal ei era din seminția lui David, iar mama ei din cea a lui Aaron. Citește și: Obiceiuri și…

- Adormirea Maicii Domnului este praznuita pe 15 august. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informații in Sfintele Evanghelii, ci numai in Tradiția Bisericii. Potrivit acestei Tradiții, Maica Domnului a fost inștiintata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viata: “Acestea zice Fiul tau: Vremea este…

- Formidabila cavalcada pașnica, declanșata de Pogorarea Sfantului Duh, prin care Creștinismul a cucerit lumea in mai puțin de o suta de ani, i-a avut in prima linie pe cei treisprezece apostoli (Iuda fusese inlocuit de Matia, ulterior adaugandu-li-se și Pavel). Iar dintre aceștia, lui Petru și Pavel…

- Inca din pruncie s-a aratat iubitor de carte, invatand la scoli inalte ale vremii. A fost, apoi, primit ucenic de Sfantul Paisie Velicikovski, pe cand acesta era stareț al Manastirii Neamtului, unde s-a calugarit cu numele de Grigorie si a fost hirotonit ierodiacon. Era un desavarșit cunoscator al limbii…

- Aceasta sarbatoarea subliniaza ca mantuirea oamenilor este lucrarea lui Dumnezeu, Unul dupa ființa, dar care are Trei chipuri sau ipostasuri: Tatal, Fiul și Sfantul Duh. Dupa Pogorarea Sfantului Duh, la cincizeci de zile de la Inviere, la Ierusalim s-a intemeiat prima comunitate creștina și a luat ființa…

- La zece zile dupa Inaltarea lui Hristos, respectiv la 50 de zile de la Invierea Sa, praznuim Rusaliile Pogorarea Sfantului Duh, cunoscuta si sub denumirea de Cincizecime. Anul acesta, a doua zi de Rusalii, 21 iunie, coincide si cu solstitiul de vara.In primele secole crestine, praznicul Cincizecimii…

- Ce se va alege de ei? Sa se intoarca la vechea lor viața de pescari, teslari, vameși nu mai puteau: cei trei ani alaturi de Invațatorul lor ii marcasera, ii schimbasera definitiv. Sa iasa in lume și sa propovaduiasca, iar nu puteau: groaza de iudei și de pagani ii ținea ascunși in casa. Stateau suspendați…