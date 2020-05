Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase 6 mai 2020 Ortodoxe: Sfantul si dreptul Iov (dezlegare la peste) Greco-catolice: Dreptul Iov, mult-rabdatorul Romano-catolice: Sfanta Fecioara Benedicta; Sfantul calugar Petru Nolasco CALENDAR ORTODOX 6 MAI 2020. Suferintele de neimaginat ale Sfantului si dreptului…

- Calendar ortodox 4 mai 2020 și rugacunea zilei de luni. In data de 4 mai creștinii praznuiesc pe Sfanta Pelaghia cea nebuna dupa Hristoscare a fost arsa in focul unui vețel de metal pentru credința ei.

- Anual, ziua de 4 mai reprezinta un motiv de mare bucurie pentru creștini. In calendar ortodox sunt praznuiți mai mulți Sfinți importanți, de care fiecare bun creștin trebuie sa știe. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi!

- Duminica, ortodocșii fac pomenirea Sfantului Mucenic Vasile, episcop al Amasiei pe vremea imparatului Liciniu. Exista și o rugaciune inchinata Sfantului Mucenic Vasile, care iarta pacate și mantuiește suflete.

- Un important sfant este pomenit de creștinii ortodocși, pe 29 martie. Orice bun creștin trebuie sa știe și, in aceste clipe grele, sa rosteasca rugaciunea pentru aflarea adevarului și pentru mantuirea sufletelor.

- Este sarbatoare mare pentru crestini, sambata, pe 22 februarie. In fiecare an, in ziua de sambata de dinaintea Duminicii Infricosatoarei Judecati este praznuita Aflarea moastelor Sfintilor Mucenici din Evghenia.

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe 19 februarie. In fiecare an, la aceasta data, datorita faptelor sale bune, Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia sunt sarbatoriti de catre crestini.

- Este sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data 16 februarie. In fiecare an, la aceasta data, sunt praznuiti Sfintii Mucenici Pamfil, Valentin si Pavel, alaturi de alti noua Sfinti Mucenici.