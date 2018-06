Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ilarion cel Nou s-a nascut in jurul anului 773, din parinti drept-credinciosi si s-a calugarit la varsta de 20 de ani, in Manastirea Xirochipiu, din Constantinopol. Pleaca la Manastirea Dalmat si ajunge staretul acesteia. El a fost ucenicul Sfantului Grigorie Decapolitul si urmatorul vietii…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfintit Mc. Olivian Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. m. Teodosia Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Maxim, ep. Sfanta Mucenita Teodosia, pomenita in calendarul crestin ortodox la 29 mai, s-a nascut…

- Direcția Naționala Anticorupție a finalizat ancheta in cazul morții polițistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa. In acest dosar, Inalta Curte de Casație și Justiție stabilise ca termen data de 1 mai.…

- Sambata Mare sau Sambata Paștelui este dedicata unor superstiții, tradiții și obiceiuri ce incununeaza straduințele creștinilor din timpul Postului Paștelui, marcand incheierea unui ciclu al morții și sacrificiului, pentru a inaugura o vreme a renașterii, invierii și a reinvigorarii speranței și implinirii…

- LUMINA SFANTA se aprinde la Ierusalim LIVE VIDEO „Sfanta Lumina” se aprinde deasupra Sfantului Mormant, spunandu-se ca focul se coboara din cer si aprinde lumanarile. Este considerat cel mai vechi miracol din lumea crestina, prima data fiind documentat in anul 1106. Ceremonia este…

- “Stim ca la Cina de pe urma, dupa ce a luat painea si potirul de vin si a adus multumire lui Dumnezeu, Isus ‘a frant painea’. In Liturgia euharistica a Sfintei Liturghii, acestei actiuni ii corespunde [gestul] frangerii painii, precedata de rugaciunea pe care am invatat-o de la Domnul.” Cu aceasta explicatie…

- Sute de credinciosi, persoane care au suferit in temnitele comuniste, urmasi ai acestora si militari au participat la slujba de sfintire a unei troite ridicate cu sprijinul Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Galati, se arata intr-o informare transmisa de biroul de presa al Arhiepiscopiei Dunarii…

- Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci): Marcu 8, 34-38; 9, 1 Zis-a Domnul: Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie. Caci cine va voi sa-si scape viata si-o va pierde, iar cine isi va pierde viata sa pentru Mine si pentru Evanghelie, acela si-o…