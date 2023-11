Stiri pe aceeasi tema

- De sarbatoarea cu cruce rosie Intrarea Maicii Domnului in Biserica, crestinii ortodocsi respecta cu sfintenie o serie de traditii si obiceiuri pentru a avea noroc si prosperitate. Sarbatoarea comemoreaza aducerea Fecioarei Maria la templu de catre parintii ei, Sfintii Ioachim si Ana. Arhiereul Zaharia…

- Astazi, 21octombrie, sarbatorim Intrarea in Biserica a Maicii Domnului. Potrivit Scripturii (Viețile Sfinților), cand a implinit trei ani Fecioara Maria a fost dusa de parinții ei Ioachim și Ana la biserica, implinind fagaduința lor de a duce in dar lui Dumnezeu pe cel nascut. Intrarea Maicii Domnului…

- Crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc astazi intrarea Maicii Domnului in Biserica, amintind de momentul in care Fecioara Maria a fost adusa la Templul din Ierusalim cand avea trei ani. Parintii ei, Ioachim si Ana, ii multumeau in acest fel lui Dumnezeu pentru darul de a fi nascut o fetita la batranete.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Intrarea in Biserica a Maicii Domnului Implinindu-se trei ani de la nașterea Maicii Domnului, dumnezeieștii parinți Ioachim și Ana și-au adus aminte de fagaduința pe care au facut-o lui Dumnezeu mai inainte de a se naște fiica lor, Fecioara Maria. Caci ei, fiind oameni sterpi…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica, 21 noiembrie. Rugaciunea care iți indeplinește orice dorința. Ziua de 21 noiembrie reprezinta o zi foarte importanta pentru creștinii ortodocși. Aceștia praznuiesc Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Intrarea Maicii Domnului in Biserica este prima sarbatoare…

- Aceasta sarbatoare, elogiata de secole, ne dovedește ca Maica Domnului asculta rugaciunile noastre așa cum Dumnezeu a ascultat rugaciunile fierbinți ale Sfinților Sai Parinți Ioachim și Ana.Nașterea Maicii Domnului este o sarbatoare a bucuriei. De sute si sute de ani, in jurul acestei sarbatori duhovnicești…

- Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Ioachim si Ana sunt parintii Fecioarei Maria. Acestia, desi inaintati in varsta, s-au rugat neincetat pentru a avea un prunc. La scurt timp, dorinta li s-a implinit. Ingerul Gavriil i-a vestit ca ruga lor…