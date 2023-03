Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc Dupa sfarșitul mucenicesc al Sfantului și Marelui Mucenic Teodor Tiron, in februarie, anul 304, Eutropie și Cleonic, doi prieteni ai mucenicului și Vasilisc, nepotul sau, au ramas in continuare in temnița din Amasia (Pont). Intre…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Tarasie, Sambata Sfinților Cuvioși Sfantul Tarasie s-a nascut in Constantinopol (Bizanț). Parinții sai, Gheorghe și Encratia, erau oameni instariți. Tatal sau era slujitor imparatesc și chiar Tarasie a fost nobil și secretar la curtea imperiala. In luna septembrie,…

- In aceasta luna, ziua a douazeci si doua pomenirea aflarii moastelor sfintilor mucenici din Evghenia, care s a intamplat in zilele imparatului Arcadiu.Pe cand scaunul Constantinopolului era carmuit de preasfintitul Toma, multime de sfinte moaste s au aflat zacand in pamant. Indata au fost ridicate,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Imparateasa Teodora, mama cea iubitoare de Hristos Sfanta Teodora, Imparateasa Bizanțului, s-a nascut din parinți instariți și evlavioși in cetatea Constantinopolului unde a și crescut. Din frageda varsta i s-a dus renumele pentru ințelepciunea și frumusețea cu care era…

- CALENDAR CREȘTIN ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Trifon Sfantul Trifon s-a nascut in anul 232 in localitatea Lampsac din Frigia, o provincie romana din Asia Mica. Inca din tinerete, Domnul l-a invrednicit cu puterea izgonirii demonilor si a vindecarii diferitelor boli. Odata, Sf. Trifon a salvat intreaga…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei Sfantul Atanasie cel Mare – S-a nascut in anul 295, in Alexandria Egiptului, din parinți creștini. La 8 iunie 328, Sfantul Atanasie cel Mare a ocupat scaunul Patriarhiei din Alexandria, deși nu avea decat treizeci de…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Daniil Stalpnicul; Sfantul Luca cel Nou Stalpnicul Sfantul Daniil Stalpnicul Sfantul Daniil Stalpnicul s-a nascut in satul Vitaria din Mesopotamia, din parinți creștini. Fiind singurul copil daruit lor de Domnul, aceștia l-au inchinat cu totul Lui , inca din perioada…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Patapie Sfantul Patapie s-a nascut in anul 380 in orașul Teba din Egipt. Tatal lui era guvernatorul regiunii și urmașul unei binecunoscute familii egiptene. El și soția lui erau creștini evlavioși și l-au indrumat pe fiul lor in citirea Scripturii. Cand Patapie…