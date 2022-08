Calendar ortodox 2022, 27 august. Sfintii zilei. Sfantul Cuvios Pimen cel Mare

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea, cinstita Adormire a Preamaritei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Cand a binevoit Hristos Dumnezeul nostru ca sa ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu trei zile mai inainte a facut o sa cunoasca, prin mijlocirea ingerului, mutarea…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea mutarii moastelor Preacuviosului Parintelui nostru Maxim Marturisitorul.Sfantul Maxim a trait pe vremea raucredinciosului imparat Constans al II lea Pogonatul 641 668 , nepotul lui Iraclie, si era filozof desavarsit. Impodobindu se cu intelepciunea,…

- In aceasta luna, in ziua intaia, pomenirea scoaterii cinstitului lemn al Cinstitei si de viata facatoarei Cruci.Era obiceiul la Constantinopol in aceasta zi de a scoate Lemnul Sfant al Cinstitei si de viata facatoarei Cruci din palatul imperial in procesiune pana la catedrala Sfanta Sofia, la care participau…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea Soborului Arhanghelului Gabriel.In afara de Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail, Gavriil si Rafail si a tuturor puterilor celor ceresti 8 noiembrie , arhanghelul Gabriel este pomenit si in ziua de dupa Bunavestire adica 26 martie , cu ocazia pomenirii…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Toma cel din Maleo.Acesta a stralucit mai intai cu viata inaltata de voievod, facand multe si mari biruinte impotriva barbarilor. Apoi iubind pe Hristos si socotind toate ale lumii ca nimic a intrat sub jugul cel usor al Domnului.Si…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Sisoe cel Mare. Luand asupra lui Crucea Domnului Nostru inca din tinerete, preafericitul nostru Parinte Sisoe se retrase in pustiul Schetis adica al Schitului . Inainta atat de repede pe calea virtutii si in lupta ascetica…

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Dorotei, episcopul Tirului.Acesta a trait pe vremea lui Liciniu. Iar in zilele lui Diocletian 284 305 si Maximilian, din pricina prigoanei ce avea sa fie, lasandu si casa si pribegind, s a dus la Diospoli. Deci daca au murit…

- Astazi, 2 iunie, este trecuta in calendar o sarbatoare cu cruce roșie, ce are o semnificație foarte importanta. Toți creștinii trebuie sa știe faptul ca azi se sarbatorește Inalțarea Domnului, fiind in fiecare an atunci cand se implinesc 40 de zile de la Invierea Domnului. Iata ce semnifica, de fapt,…