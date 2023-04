Calendar-Ortodox: 13 aprilie - pomenirea sfantului mucenic Artemon. Ce sfinti mai sunt sarbatoriti astazi

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea celui intre sfinti parintelui nostru Sofronie, patriarhul Ierusalimului.Acest preamare luminator al Bisericii era de fel din tara Feniciei celei incununate cu muntii Libanului, s a nascut in cetatea Damascului, catre anul 550, si se tragea din parinti…

- In aceasta luna, ziua a douazeci si treia pomenirea sfantului sfintitului mucenic Policarp, episcopul Smirnei.Sfantul Policarp, Episcopul Smirnei, roditor in toate cele bune Col. 1:10 , s a nascut in sec. I si a trait in Smirna Asia Mica. A ramas orfan la o varsta frageda si a fost crescut de credincioasa…

- In aceasta luna, ziua a saptesprezecea, pomenirea sfantului marelui mucenic Teodor Tiron.Acest sfant mucenic a trait pe vremea imparatilor Maximian si Maximin si era de fel din mitropolia Amasiei, din satul ce se cheama Himialon. Fiind incorporat de curand in oastea tironilor si facand parte din ceata…

- In aceasta luna, ziua a cincisprezecea, pomenirea sfantului apostol Onisim, ucenicul sfantului apostol Pavel.Sfantul Onisim, unul din cei 70 de apostoli, a fost in tineretea lui sluga lui Filimon, un crestin de neam bun, din orasul Colose, in Frigia. Vinovat de greseala fata de stapanul sau si temandu…

- In aceasta luna, ziua a unsprezecea, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei.Sfantul sfintit mucenic Vlasie a trait pe vremea imparatului Liciniu. Era episcopul Sevastiei si locuia intr una din pesterile muntelui. Fiarele salbatice se imblanzisera prin binecuvantarea sfantului,…

- In aceasta luna, ziua a noua, pomenirea sfantului mucenic Nichifor.Sfantul Nichifor a trait pe vremea imparatilor Valerian si Galin, si era om de jos. El avea ca prieten pe un preot al Bisericii crestine, cu numele de Sapriciu, care din indemn diavolesc, s a pornit cu ura asupra sfantului Nichifor si…

- In aceasta luna, ziua a treia, pomenirea sfantului si dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu si a proorocitei Ana.Acest sfant, primind adaos vietii sale intru acest veac, asa cum i se vestise de mai inainte de Duhul Sfant ca nu va muri, pana ce nu va vedea pe Hristos, primind acum pe Hristos in bratele…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea sfantului apostol Timotei, ucenicul sfantului apostol Pavel.Sfantul apostol Timotei era din cetatea Listra. Tatal sau a fost elin si maica sa evreica, numita Eunice. Timotei s a facut ucenic al apostolului Pavel si scriitor si propovaduitor al dumnezeiestii…