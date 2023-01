Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a treia, pomenirea sfantului prooroc Maleahi. Acest sfant prooroc s a nascut in satul Sofes, din semintia lui Levi, dupa intoarcerea evreilor din robia babilonica. Inca de tanar a avut viata curata si sfanta. Numele lui se talcuieste 39;inger 39;, pentru doua pricini: una, ca…

- Sfanta Iuliana este praznuita pe data de 21 decembrie. A trait la sfarșitul secolului al III-lea, inceputul secolului al IV-lea. Era fiica unor parinti bogați, care au logodit-o cu Eleusie, un senator pagan.

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Spiridon, facatorul de minuni.Cuviosul Parintele nostru Spiridon, facatorul de minuni, a trait pe vremea imparatului Constantin cel Mare si a lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtari si smerit cu inima. La inceput…

- Creștinii ortodocși il sarbatoresc in fiecare an, pe 6 decembrie, pe Sfantul Nicolae, ocrotitorul copiilor, dar și a familiei. Iata ce rugaciune este bine sa rostești in aceasta zi și ce nu este bine sa faci!

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si opta, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru si Marturisitorul Stefan cel Nou.Acesta a trait pe vremea imparatiei lui Atanasie, caruia ii zic si Artemie, fiind patriarh Sfantul Ghermano, si a fost nascut si crescut in imparateasca cetate, fiind fiu din parinti…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Sfintit Mucenic Clement, Episcopul Romei Fericitul si inteleptul Clement era roman de neam si a fost adus la credinta de marii Apostoli Petru si Pavel. Facandu-se propovaduitor al Evangheliei si scriind Asezamintele Sfintilor Apostoli, a fost facut episcop al Romei. In…

- Sarbatoare mare astazi, 26 octombrie! Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Dumitru care este una dintre cele mai importante sarbatori ale toamnei. In aceasta zi sunt specifice o serie intreaga de superstiții și tradiții care trebuie respectate. Iata ce sa faci astazi ca sa nu atragi necazurile și bolile!

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Prov, Tarah si Andronic. Acestia au fost pe vremea consulului Diocletian si a guvernatorului Flavian catre 304 . Tarah era foarte batran cu varsta, roman fiind cu neamul, si din norocire ostas. Iar Prov era din Sida Pamfiliei. Si…