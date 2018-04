Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea sfanta a Invierii Domnului, a adunat, și in acest an, mii de credinciosi la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Cu credinta in suflete si lumanari in maini, oamenii au venit sa primeasca Lumina si sa duca pacea sfanta a Invierii in inimile si casele lor. La Catedrala Reintregirii Neamului,…

- In traditiile romanilor, Joia Mare este numita Joi Mari, Joia neagra sau Joimarita. In aceasta zi din Saptamana Patimilor lui Hristos, potrivit traditiei, se implinesc o serie de datini pentru pastrarea norocului și a sanatații in caminul credincioșilor. Tradiția celor 12 evanghelii, 12 popasuri pe…

- 90 de persoane din Cugir și 39 din Vinerea, care in acest an implinesc onorabila varsta de 60 de ani vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si la Inviere. Seful statului a spus doar ”Adevarat a Inviat”, raspunzand urarii ”Hristos a Inviat”, transmisa de jurnalisti.Seful statului…

- Romanii sarbatoresc pe 25 martie Buna Vestire. Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii Domnului. Prima sarbatoare din calendarul ortodox, inchinata Maicii…

- In ziua de 9 martie, marcata in calendarul religios cu o cruce neagra, se praznuiesc cei patruzeci de creștini martirizați in Sevastia. In amintirea lor si pentru ca imaginea li s-a suprapus peste un stravechi cult al mortilor, care vegheaza asupra semințelor ce vor incolți in brazde, femeile din aproape…

- Calendar ortodox, 25 februarie. In prima duminica din Postul Mare se face praznuire de minunea graului fiert, facuta de sfantul mare mucenic Teodor in zilele imparatului Iulian Apostatul. Tot in aceasta zi, are loc pomenirea sfantului Tarasie și a sfantului Alexandru.

- Lasata Secului de Paste se desfasoara in doua trepte. Lasata secului de carne are loc in penultima duminica dinaintea inceperii postului. Anul acesta, ultima zi in care se mananca preparate din carne inainte de post este 11 februarie. Duminica viitoare, 18 februarie, are loc Lasata Secului de branza,…