- Suntem bucuroși sa va punem la dispoziție informațiile evenimentului „Golden Boys Merasport Cup” ediția I ce se va desfașura sambata la polivalenta baimareana cu incepere de la ora 11. Baia Mare respira sport, handbalul fiind extrem de iubit! Nume precum Minaur și Lascar Pana sunt extrem de iubite la…

- La Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare s-a realizat o noua prelevare de organe. Trei persoane au primit șansa la o noua viața, in urma gestului unei familii indurerate care a gasit puterea sa daruiasca speranța unor semeni necunoscuti, aflați in suferința. Joi, 16 februarie, la Spitalul Județean…

- In urma cu doar cateva minute, pompierii militari din Baia Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu la o casa de locuit din Lapușel. Potrivit primelor informații, incendiul este la o casa de pe strada Garii din Lapușel. In acest moment la locul incendiului este un echipaj de stingere cu apa…

- Si in Baia Mare s-a instalat iarna, inca din seara de luni. De la primele momente ale ninsorii, pe strazi s-a intervenit cu activitațile specifice de deszapezire. „Avem suficiente echipe cu utilaje in toate zonele din oraș, iar acțiunile se desfașoara in baza unui plan bine structurat. Suntem pregatiți…

- ”Tura la Eminescu” in jurul datei de 15 ianuarie este o tradiție anuala, de peste 20 de ani, a unor cluburi montane din Baia Mare, carora li s-au alaturat in ultimii ani și mulți satmareni, in special membrii Asociației ”Cutezatorii Munților”, pentru a se asigura ca aceasta frumoasa inițiativa va fi…

- „Sa creștem cu varsta, cu ințelepciunea și cu harul, inaintea lui Dumnezeu și inaintea oamenilor!”, este urarea pe care Preasfinția Sa Vasile Bizau a facut-o duminica, 1 ianuarie 2023, in biserica „Sfanta Maria” din Baia Mare, unde a celebrat Sfanta Liturghie de inceput de an. Cuvintele din urare reprezinta…

- Liga Studenților ”Pintea Viteazul” – singura organizație studențeasca nonguvernamentala atat din Maramureș, cat și din Baia Mare, care are misiunea de a apara, reprezenta și promova drepturile și interesele studenților din Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.…

- Magazinele Enel din Bistrița, Baia Mare, Satu Mare și Oradea vor fi inchise luni, 26 decembrie, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile, acestea…