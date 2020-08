„Cale verde” a Brașovului, amenajată prin accesare de fonduri europene (Social) Pentru biciclisti: piste de 3 m latime, iar pentru masinile electrice: permisiunea de a circula pe banda destinata autobuzelor! Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen din 14 august 2020 un proiect de hotarare privind accesarea unor fonduri europene pentru realizarea documentatiei tehnice necesare amenajarii unor artere pietonale, a unor piste pentru biciclisti, precum si pentru implementarea unor masuri care sa incurajeze transportul... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In capitala, in curind, ar putea aparea piste noi pentru bicicliști. Despre aceasta anunța primarul general al capitalei, Ion Ceban, potrivit caruia, in prezent, impreună cu PNUD Moldova, primaria capitalei este in proces de elaborare a Planului de mobilitate. Ceban spune ca, acum, se lucreaza la atragerea…

- Ziarul Unirea FOTO| Lucrari de modernizare la Campeni: Peste 4 milioane de euro pe fonduri europene pentru trei obiective de investiții Intr-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare, primarul orașului Campeni, Ioan Calin Andreș, declara ca la sfarșitul lunii august urmeaza sa fie semnat proiectul…

- ”Blajul s-a lansat pe drumul proiectelor europene in ideea de a deveni orașul de vis al blajenilor, o adevarata perla pe Valea Tarnavelor” a scris pe contul sau de Facebook, primarul Gheorghe Valentin Rotar. Acesta a detaliat pe contul sau, planurile pentru urmatorii doi ani. Potrivit acestuia, orașul…

- Primaria Cluj-Napoca a finalizat lucrarile de modernizare a strazii Regele Ferdinand: trotuarele au fost largite, s-au plantat copaci, s-au amenajat piste... The post Cluj-Napoca: Cum arata o strada modernizata, in doar 11 luni, cu fonduri europene: trotuare generoase, piste de biciclete, banda unica…

- Primaria municipiului Suceava are in vedere inființarea unor piste de biciclete pe o distanța de 20 de kilometri care sa cuprinda și localitați limitrofe precum Patrauți și Mitocu Dragomirnei. Primarul Ion Lungu a declarat ca proiectul va fi finanțat cu fonduri europene și pentru a fi pus in practica…

- Marti, 23 iunie, s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul cu fonduri europene depus in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 ”Amenajare Parc Ostroveni”, cu o valoare totala de 1.775.365,17 lei, din care finantare nerambursabila – 1.739.857,87 lei, contributia bugetului local…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, incepand cu ora 13,00, in sedinta comuna, pentru a dezbate si vota rectificarea bugetara aprobata de Guvern in luna aprilie, in perioada starii de urgenta. Birourile permanente reunite au decis miercuri ca joi, incepand cu ora 10,00, Comisiile de buget…

- Documentul de planificare a proiectului „Chișinau -oraș verde - planificare Strategica a municipiului Chișinau” a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinau. Astfel, municipalitatea urmeaza formeze grupuri de lucru pentru a-și atinge obiectivele incluse in proiect, care face parte din Programul pentru…