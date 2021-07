Stiri pe aceeasi tema

- Luna lui cuptor ne spune adio cu temperaturi extreme. Meteorologii anunța pentru astazi cer senin, fara precipitații și maxime care vor oscila intre +33 și +35 de grade Celsius. Maine, 1 august, in toata țara vremea ramane la fel, iar de luni se așteapta ploi in nordul și centrul țarii. Pe parcursul…

- Moldova se afla sub avertizare cod galben de canicula pana in data de intai august. In aceasta perioada, temperatura maxima poate ajunge pana la 35 de grade Celsius. Astazi, meteorologii anunța ploi in nordul țarii.

- Vara aceasta se anunța a fi una extrem de fierbinte, cu temperaturi care vor ajunge pana la 50 de grade Celsius. Alerta ANM. Temperaturi de 50 de grade in Romania Climatologii avertizeaza ca ne așteapta un val de caldura extrem, care poate depași in orice momentul recordul absolut de caldura. Temperatura…

- Recordul absolut de temperatura poate fi depașit in orice moment, iar veștile proaste nu se opresc aici. Temperatura medie in Romania ar putea crește cu cateva grade Celsius in cea mai calda luna a anului. ”Rezultatul experimentelor numerice au aratat ca temperaturi record absolut, in jur de 50 de grade,…

- Recordul absolut de temperatura inregistrat pana acum poate fi depașit in orice moment. Temperatura medie in Romania ar putea crește cu cateva grade Celsius in cea mai calda luna a anului, astfel incat, in anii urmatori, ne vom putea confrunta cu temperaturi de peste 50 de grade Celsius. ”Rezultatul…

- Vara iși intra in drepturi. Dupa o perioada plina de ploi cu grindina, ne așteapta vreme caniculara cu pana la 33 de grade Celsius. Totusi, aceste valori se vor inregistra doar trei zile.

- CHIȘINAU, 17 iun – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi va ploua puternic in cea mai mare parte a țarii. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 23 de grade Celsius in nordul țarii, de 24 de grade in centru și de 25 de grade in raioanele de sud. Cerul va fi noros, iar vantul…

- Pentru urmatoare 24 de ore, meteorologii anunța ploi pe intreg teritoriul tarii. La Briceni si Soroca vor fi 16 grade, iar la Balti si Orhei cu unul mai putin. 14 grade sunt anuntate la Tiraspol. La Leova se asteapta 13 grade, iar la Comrat 12. La Cahul vor fi 11 grade Celsius.