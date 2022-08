Un membru al Garzii Elvețiene Pontificale s-a prabușit pentru scurt timp, miercuri, in fața Papei Francisc, care ținea tradiționala audiența generala saptamanala in Aula Paul al VI-lea de la Vatican. Militarul elvețian s-a prabușit brusc, cu fața in jos, halebarda și coiful sau lovind cu zgomot pardoseala. A fost imediat salvat de cei din jur, […] The post Caldura lovește garzile papei Francisc. Incident șocant la Vatican - FOTO first appeared on Ziarul National .