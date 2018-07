ANCOM a atribuit o licitatie uneia dintre firmele care graviteaza in jurul lui Sebastian Ghita. Valoarea de aproape 300.000 de euro a licitatiei este mica in comparatie cu contractul castigat de firma de la SRI in valoare de peste 25 de milioane de dolari. Licitatia de la SRI a fost castigata in tandem cu un alt abonat la licitatiile SRI care a fost condamnat in urma cu doi ani. Citeste mai multe detalii despre acest subiect in editia tiparita a Gazetei de Bistrita. Razvan Robu Post-ul Cainii latra, Sebastian Ghita trece… pe la ANCOM apare prima data in Stiri Bistrita - Ziare Bistrita - Gazeta…