- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara impreuna cu Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu au pus bazele unui proiect de cercetare pilot in Romania ce presupune dresarea unor caini pentru depistarea infecției cu noul coronavirus. Primii pași au fost…

- Cainii care au participat la proiectul de cercetare pilot al Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, impreuna cu Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, care presupune dresarea patrupedelor pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus, au recunoscut 100% probele cu infectie…

- Utilizat in mod obișnuit de persoanele cu astm, budesonida poate reduce riscul de spitalizare in cazul persoanelor infectate cu coronavirus, arata un studiu publicat in The Lancet. Budesonida reduce probabilitatea de spitalizare cu 90%. O „descoperire revoluționara”. Iata cum descrie omul…

- “Burnout sau epuizarea profesionala reprezinta o stare de epuizare, atat fizica, cat și psihica, ce apare in special la persoanele a caror profesie implica o responsabilitate deosebita și interacțiuni frecvente cu oameni”, spune psihologul Herber Freudenberger, ... The post Mai mult de jumatate din…

- ”Povara este reala și este semnificativa: aproximativ 1 din 10 bolnavi de COVID-19 ramane cu probleme dupa 12 saptamani și chiar pentru mult mai mult timp”, a declarat dr. Hans Kluge, director regional OMS pentru Europa. Oficialul a mai spus ca este o prioritate clara pentru OMS studierea consecințelor…

- Pacienții care au facut chiar și forme grave ale infecției COVID-19 au avut anticorpi la virus un timp limitat. De aceea, și ei trebuie sa se vaccineze impotriva SARS-CoV-2, ca sa evite riscul reinfectarii, a menționat Liliana Iașan, managerul Asociaței Medical-Teritoriale Buiucani, municipiul Chișinau,…

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, transmite miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Intr-un document ce defineste…

- Armata indiana antreneaza caini pentru detectarea personalului contaminat cu coronavirus, a declarat un ofiter superior agentiei Reuters. Cainii ar putea simti un miros specific al transpiratiei si urinei celor bolnavi. Intr-o unitate din New Delhi, caini din rasele cocker spaniel, labrador și Tamil…