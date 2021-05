Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Buzau, deputatul Gabriel Avramescu ii cere ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, și secretarului de stat MAI, Raed Arafat, sa se gandeasca la o soluție pentru organizarea festivitaților de absolvire pentru elevii din anii terminali. “Am ales, astazi, sa abordez, in declarația mea politica,…

- O noua surpriza frumoasa din partea elevilor de la Liceul de Arte “Margareta Sterian” din Buzau: expozitie de icoane pe sticla - “Icoana, fereastra spre suflet” (expun elevii claselor a X-a si a XI a B).profesorii indrumatori – Bogles Ana Maria, Valeanu Silviana si Susnea Valeriu. Expozitia inedita…

- Astazi, 19 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11893  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10763  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 03 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11054 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9890 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 311…

- Astazi, 26 martie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10558 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9571 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 289…

- In conditiile in care incidenta cazurilor de coronavirus a ajuns la 1,46 la mia de locuitori, cea mai mare valoare din ultima vreme, elevii din municipiul Buzau ar putea incheia anul scolar tot in fata calculatorului.

- Daca nu se schimba limitele prevazute in scenarii, elevii din municipiul Buzau ar putea incheia anul școlar tot in fața calculatorului, iar asta pentru ca incidența cazurilor de coronavirus la nivelul municipiului a ajuns la 1.40 la mia de locuitori, cea mai mare valoare din ultima vreme. In ultimele…

- Astazi, 02 martie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9617 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9010 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 267…