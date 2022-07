Stiri pe aceeasi tema

- Un caine a fost salvat duminica de pompieri, care s-au urcat cu o scara pana la etajul I al unui bloc din municipiul Sibiu, unde, in exteriorul unui balcon, animalul fusese blocat din cauza unei lese cu care era legat, in timp ce proprietarii nu erau acasa, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Pompierii militari si civili intervin, marti dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, care a cuprins o pasune impadurita aflata intre localitatile Sarmas si Ditrau, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu,…

- Salvatorii Detasamentului de Pompieri Tulcea al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au reluat, marti dimineata, misiunea de cautare in Dunare a unui tanar, in varsta de 18 ani, care cel mai probabil s-a inecat, dupa ce a vrut sa se racoreasca in fluviu, potrivit Agerpres.Purtatorul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al Județului Iași au fost solicitați vineri sa intervina la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iași. Potrivit ISU Iași au fost semnalate degajari de fum la etajul 1 a unitații sanitare, scrie ziarul BZI. Alerta de la Spitalul Clinic de…

- Pompierii din Argeș au salvat o catelusa care ramasese blocata in smoala, interventia durand patru ore, a anuntat, sambata, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. „Nu stim cat s-a zbatut sa se elibereze, dar norocul ei a fost ca un om bun a auzit-o si a chemat pompierii. Bietul animal…

- „Pompierii militari ai Punctului de lucru Avrig au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru salvarea unui cal, ramas blocat intre sinele caii ferate din zona carierei de piatra din localitatea Turnul Rosu. La fata locului s-au mobilizat prompt doua echipaje de pompieri militari si un echipaj SMURD,…

- Pompierii militari s-au luptat mai bine de 7 ore pentru stingerea incendiului din Bartolomeu, de la piața de haine vechi. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maiorul CIpiran Sfreja, a precizat ca au ars mai multe constructii modulare. In acestea erau depozitate…

- Un container de antrenament pentru salvarea victimelor si o autospeciala de transport persoane si victime multiple, intrate recent in dotarea pompierilor din Salaj, au fost prezentate, marti, in cadrul unui exercitiu desfasurat pe platoul de pregatire al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…