Câine căzut într-o fântână, salvat de pompieri Pompierii din Buziaș au salvat un caine care a cazut intr-o fantana adanca de 5 metri. „Cațelul Leo are 13 ani și este iubit de catre stapani. Astazi, insa, a disparut fara urma. Intr-un final, plansul lui disperat a fost auzit din fantana, astfel solicitandu-se intervenția noastra pentru a salva patrupedul. Accesul in fantana s-a realizat cu o scara, iar colegul nostru a fost echipat cu aparatul de respirat cu aducțiune de aer comprimat de tip SADAC. Pompierii au acționat prompt și in mai puțin de jumatate de ora, Leo a fost predat stapanilor sai”, au anunțat reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Stației de Pompieri Buziaș au adus bucurie unei familii, de sarbatori, dupa ce au salvat un caine cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 5 metri. „Cațelul Leo are 13 ani și este iubit de catre stapani. Astazi insa, a disparut fara urma. Intr-un final, plansul lui disperat a…

- Pompierii militari au salvat, marti, o tanara in varsta de 23 de ani, din comuna Malini, dupa ce aceasta a cazut intr-o fantana adanca de 28 de metri, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Femeia a fost extrasa din fantana, este constienta si a fost predata unui echipaj de prim…

- Pompierii clujeni au salvat joi dimineața un caine cazut, peste noapte, intr-o fantana de peste 7 metri adancime, aflata intr-o gospodarie din Așchileul Mic.Conform ISU Cluj, a fost utilizat un laț de prindere, prelungit cu o funie pentru a scoate cațelul din fantana veche, care avea un diametru de…

- Pompierii clujeni au salvat joi, un caine cazut in timpul nopții, intr-o fantana cu o adancime de 7 m , aflata intr-o gospodarie din Așchileul Mic. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O femeie in varsta de 58 de ani, din comuna botoșaneana Hlipiceni, a fost salvata duminica dimineața de pompieri, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de 17 metri, scrie Mediafax.Potrivit ISU Botoșani, pompierii au fost chemați sa ajute o femeie de 58 de ani din comuna Hlipiceni care a cazut…

- Un barbat care a cazut in urma cu mai multe zile intr-un puț cu diametrul de 40 de centimetri, in comuna Zapodeni, județul Vaslui, a fost salvat vineri de pompieri dupa o intervenție care a durat 10 ore, potrivit Mediafax.Pompierii vasluieni au intervenit vineri in satul Butucarie din comuna…

- S-a intimplat azi, intr-o comunna din Argeș. Animalul a alunecata in fantana, iar localnicii, neputincioși au sunat la 112, sperand ca pompierii l-ar putea scoate afara. “Un echipaj cu o autospeciala a intervenit luni, pentru salvare animal (cabalina) cazut intr-o fantana in comuna Bogati”, precizeaza…

- S-a intimplat azi, intr-o comunna din Argeș. Animalul a alunecata in fantana, iar localnicii, neputincioși au sunat la 112, sperand ca pompierii l-ar putea scoate afara. “Un echipaj cu o autospeciala a intervenit luni, pentru salvare animal (cabalina) cazut intr-o fantana in comuna Bogati”, precizeaza…