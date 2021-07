Caiac cu patru sportivi, spulberat de o șalupă Caiac cu patru sportivi, spulberat de o șalupa Porțile de Fier. Foto: wikipwdia.org. Incident grav, în aceasta dupa-amiaza, pe Dunare, în zona lacului de acumulare al Barajului de la Portile de Fier. Caiacul în care se aflau la antrenament patru sportivi de la Clubul Orsova, elevi ai Liceului de Marina, a fost spulberat de o ambarcatiune ce efectua curse de agrement. Potrivit primelor informatii, din cauza vitezei, conducatorul salupei nu a observat caiacul în care se aflau cei patru sportivi. În urma impactului care a rupt caiacul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

