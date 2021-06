Stiri pe aceeasi tema

- Filiala „Marius Mircu” din Bacau a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania a organizat, marți, 15 iunie, dezbaterea „Educație și comunicare sub vremuri virtuale”, la care invitați au fost doi dintre intelectualii de marca și profesioniști ai cuvantului, Mircea Platon și Arthur Suciu. Dezbaterea,…

- PSD a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu Hotararile Parlamentului privind numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR.In sesizarile depuse, PSD mentioneaza ca Hotararile Parlamentului prin care a fost numita Ramona Saseanu director general interimar, la Societatea Romana de Televiziune…

- Pe 8 mai 2021 s-au marcat 6 ani de la adoptarea Legii nr.23/2015 pentru declararea zilei de 8 mai ca Ziua egalitații de șanse intre femei și barbați in Romania. In acest context, la nivel local, Comisia Județeana pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Barbați Bacau, prin președintele acesteia, Teodor…

- Investiții de 500 de milioane de lei sunt in pericol de a fi blocate dupa ce primarul Bacaului a votat impotriva planului de administrare, in AGA de la Compania de Apa. In aceste condiții, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați. Președintele CJ dezvaluie ca primarul Viziteu i-a transmis,…

- Dupa mai bine de un an de la declanșarea pandemiei cu coronavirus și inca in plina manifestare a acesteia, surprinzator, țari din Spațiul Economic European (SEE) așteapta forța de munca din Romania. Așadar, oferta de posturi vacante din SEE poate fi accesata și de catre bacauanii care vor sa mearga…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus, la postul b1TV, ca toate cadrele didactice din Romania vor primi salariul integral pentru luna aprilie, in care majoritatea elevilor au vacanta prelungita. Demnitarul a clarificat si informatiile legate de concediul dascalilor. ,,Este optional, nu intra fortat…

- Membrii Filialei Bacau a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) a analizat, vineri, 26 martie, activitatea desfașurata in anul 2020 și a stabilit obiectivele activitații din acest an. Raportul Consiliului filialei, prezentat de președintele in exercițiu al organizației,…

- In Bacau, Ion Paladi creeaza “Podul de dulciuri” dintre Basarabia și Romania prin Atelierele de cofetarie artizanala Dulcinella. Orașul tau, un pic mai dulce! Articolul “Podul de dulciuri” apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .