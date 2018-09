Stiri pe aceeasi tema

- "Lumina Institutii de Invatamant isi exprima ingrijorarea fata de retinerea abuziva a sase profesori si angajati ai retelei de licee „Orizont" din Republica Moldova, de etnie turca. Retinerea, facuta in aceasta dimineata de echipe formate din politisti si angajati ai Serviciului de Informatii si Securitate…

- Centrul Antiterorist al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova comunica despre desfasurarea unei operatiuni complexe in dimineata zilei de joi, 6 septembrie, pe linia prevenirii amenintarilor la adresa securitatii nationale, in mai multe localitati din tara.

- Academia de Studii Economice din București – Centrul Teritorial Deva organizeaza sesiune de admitere pentru studii universitare de licența Invațamant la Distanța, la specializarea Management. Inscrierile vor avea loc in perioada 10-15 septembrie 2018, intre orele 8:00-16:00, la Centrul Teritorial…

- Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) de la Chisinau a descoperit cantitati importante de munitii in mai multe localitati din Republica Moldova, cu doar cateva zile inainte de ceremoniile programate de Ziua Independentei republicii la 27 august, informeaza joi mass-media de peste Prut. Potrivit…

- Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) de la Chisinau a descoperit cantitati importante de munitii in mai multe localitati din Republica Moldova, cu doar cateva zile inainte de ceremoniile programate de Ziua Independentei republicii la 27 august, informeaza joi mass-media de peste Prut.…

- Moldoveanca Carina Turcan, membra a Consiliului de Administrare al Inter „RAO”, este suspectata ca ar fi transmis catre Serviciul de Informatii si Securitate din Moldova documente secrete dintr-un proiect al Ministerului Energiei din Rusia. Acest lucru a fost raportat de avocatul Ivan…

- Principalul partid al opozitiei poloneze i-a cerut vineri premierului Mateusz Morawiecki sa explice de ce reprezentantii sai "au negociat" cu serviciile israeliene de informatii amendamentele la o lege controversata care a tensionat relatiile dintre cele doua tari, informeaza AFP, preia Agerpres.Liderul…

- Karina Turcan, femeia originara din Republica Moldova și care a fost arestata in 15 iunie in Rusia, este suspectata ca a transmis informații secrete Romaniei, in spatele careia s-ar putea afla Statele Unite, legate de livrarile de energie catre Crimeea ...